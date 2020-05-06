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حقيقة العروض الخارجية لثنائي الزمالك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عروض للثنائي مصطفى محمد وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا عروض لمصطفى محمد في الوقت الحالي كما يتردد، هل من المنطقي أن يقوم نادي في الوقت الحالي بالتفاوض مع أي لاعب".

وتابع :"بن شرقي هو الأخر لا توجد أي عروض له، فالجميع يركز في الوقت الحالي بموقف موعد النشاط".

وتابع:"عندما شارك مصطفى محمد بشكل مستمر نجح في إثبات قدراته، وأنا أتابعه منذ ان كان في طنطا وتوقعت له مستقبل باهر".

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