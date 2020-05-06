Advertisements

مدير الكلية الحربية الأسبق: "s34" من أقوى الغواصات الهجومية (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:15 ص
الغواصة الجديدة
الغواصة الجديدة
داليا الحسين
كشف اللواء بحري محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية الحربية الأسبق عن أهمية انضمام الغواصة الألمانية s 34 إلى القوات البحرية المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ تولي الحكم فى عام 2014 عمل على زيادة قدرة القوات البحرية.

وأوضح "مرزوق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الغواصة s43 وصلت لقاعدة الإسكندرية وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية بسبب الصراع على الطاقة فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي توقع هذا الأمر.

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنه لا أهمية لها في البحر المتوسط وركزوا قوتهم فى المحيطين الهندي والهادي ؛ وهو ما أدى الى أن تركيا خلقت صراعا في إقليم المتوسط.، معلقا: "لن تستطيع تركيا أن تقترب من الحدود البحرية المصرية لكون هناك قوى بحرية قادرة على الردع"، مؤكدا أن البحرية المصرية متفوقة على دول الجوار.

وتابع مدير الكلية الحربية الأسبق أن الغواصة s34 من أقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالم، مؤكدًا انها تستطيع أن تصيب أهدافا على مسافة 30 كيلو مترا، ولها قيمة قتالية كبيرة جدا وتزيد من قدرات البحرية المصرية.

وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، اليوم، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.
فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:
1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم.
2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات.
3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى.
4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.
5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.
6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا.
7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.
8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا.
9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن
10- تستطيع زرع الألغام البحرية.
الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.
الغواصة "S43" غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.
وتعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي امتلكت أسطول من الغواصات، وذلك لحماية أمنها القومي، حيث يرجع تاريخ إنشاء سلاح الغواصات إلى عام 1955، حيث تقرر تكوين أول نواة لسلاح الغواصات بالقوات البحرية المصرية.
فقد صُدر الأمر بتشكيل بعثة مكونة من 34 ضابط، و29 مساعد، و7 ضابط صف، وقد غادرت البعثة ميناء الأسكندرية ديسمبر 1955، وفي مارس عام 1957، صدر الأمر البحرى الخصوصى رقم 2، بأمر رئيس أركان القوات البحرية، بإنشاء لواء الغواصات، ثم قامت القوات البحرية بتدعيم لواء الغواصات بغواصات سوفيتية طراز 633 بدءًا من عام 1966، وفى الفترة من عام 1982 – 1984م أنضم إلى لواء الغواصات 4 غواصات صينية طراز 33.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوات البحرية الفجر الغواصة الالمانية البحرية

أخبار تهمك

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. لحظة وصول الغواصة "إس 43" إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو)

خبير عسكري: الغواصة الألمانية الجديدة إضافة كبيرة للقوات المسلحة (فيديو)

تامر أمين عن وصول الغواصة "إس 43": كنز جديد يضاف للأسطول المصري (فيديو)

مدير الكلية البحرية الأسبق عن الغواصة "إس 43": انجاز غير مسبوق للقيادة السياسية (فيديو)

أحمد موسى: القوات البحرية أصبحت رقم 6 على مستوى العالم (فيديو)

وصول أول غواصة هجومية وانضمامها للبحرية المصرية.. والديهي: الأفضل في العالم (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة