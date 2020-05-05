ترامب: قرار غزو العراق الأسوأ بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية









انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار جورج بوش الابن، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، بغزو العراق عام 2003، ووصفه بـ«أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة».





ووجه ترامب في حديث لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية من البيت الأبيض، انتقادات حادة إلى السياسة الخارجية لبوش الابن، بسبب بدء الحرب في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.





ووفقًا للتصريحات التي نشرتها الصحيفة اليوم الثلاثاء، قال ترامب: «انظروا إلى الأمور الخاصة بقواتنا الآن، نحن حاليًا في وضع مغاير تمامًا، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000 وفي العراق إلى 4 آلاف وفي سوريا حتى الصفر».





وتابع: «هذا لا يعني على الإطلاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أى وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين».



