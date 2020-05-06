إيهاب فهمي لـ"الفجر الفني": "الاختيار" يكشف خسة جماعة الإخوان الإرهابية.. ولهذا السبب عرض "ونحب تاني ليه" في رمضان جرأة

هل تابعت ردود أفعال الناس على مسلسل "الاختيار"؟







ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل "ونحب تانى ليه"؟

هناك عدة أسباب أولهم جمال الورق، فالورق جذبنى بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه ثالث تعاون بينى وبين المؤلف عمرو محمود ياسين، وهو شخص له نوعية خاصة في الأداء والطريقة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من النجوم الجميلة في العمل أبرزهم "ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، شريف منير، سوسن بدر، وغيرهم".



هل راضى على ماحققه مسلسل "ونحب تاني ليه" من صدى لدى الجمهور؟

راضى بشكل كبير فالمسلسل رومانسى وهذا يعتبر جرأة أن يتم عرضه في رمضان، لأن أعمال رمضان تكون معظمها أكشن وكوميدى، وأنا تابعت ردود أفعال الجمهور وسعدت بها جدا.





كيف ترى شخصية "إيهاب" في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟

هى شخصية مركبة، حيث إنها دائماً على وجهها الإبتسامة، وتقدم أشياء عكس ذلك، وننتظر باقى الأحداث لتكشف لنا أكثر عن هذه الشخصية.





كيف ترى المنافسة الرمضانية هذا الموسم؟

مستوى الدراما عالى جدا وهناك العديد من المسلسلات ناجحة، وبها مجهود رائع وأنا أحى كل الفنانين على هذا المجهود رغم وجود فيروس "كورونا"، الذى أثر علينا جميعاً نفسيا، وتعتبر هذه من أصعب الفترات التى مرت عليها الدراما المصرية.





ما المسلسلات التي تتابعها في رمضان؟

اتابع الاختيار، نحب تانى ليه، البرنس، 100وش، الفتوة، ليالينا.





في نهاية حديثنا ..هل ترى حادث الإرهاب الأخير كان رداً على مسلسل الاختيار؟

"مش شرط هما ناس تافهة وعندهم نوع من أنواع الكبت، كانوا زمان بيوجهوا دلوقتي لما عرفوا قوة الجيش بقوا يخافوا يوجهوا، ويقوموا بعمليات تفجير وقنابل، ولكن أن على يقين أن الإرهاب سوف ينحدر قريبا من مصر".

















سعدت جدا بردود أفعال الناس على السوشيال ميديا، وأن هذا العمل أثر في الصغير قبل الكبير.