Advertisements
إيهاب فهمي لـ"الفجر الفني": "الاختيار" يكشف خسة جماعة الإخوان الإرهابية.. ولهذا السبب عرض "ونحب تاني ليه" في رمضان جرأة
الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:30 ص
حوار ولاء عبد الناصر
* شرف لأي ممثل أن يقول حرف في مسلسل "الاختيار".
* "الاختيار" يكشف خسة ودناءة جماعات الإخوان.
* تعليقى على حادث الإرهاب الأخير بأنهم ناس تافهة.
* شخصية "أبو مصعب"، شخصية كلامها معسول وتستغل الدين لأهداف أخرى.
* ورق عمرو محمود ياسين ماجذبنى للمشاركة في "ونحب تاني ليه".
* عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" في الموسم الرمضاني جرأة.
لُقب بـ "الفنان شامل" لتقديمه العديد من الأعمال الفنية التي استطاع من خلالها أن يضع قدمه بقوة في الوسط الفني سواء كان في شاشة التليفزيون أو السينما أو المسرح، اختلفت أدواره بين الدراما والكوميديا والشر والطيبة والحكمة.
أجرى "الفجر الفني" حواراً خاصا مع الفنان إيهاب فهمى، ليحدثنا عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، كيف استعد لشخصية "أبو مصعب"، تعليقه على حادث الإرهاب في جنوب بئر العبد، ماجذبه في مسلسل "ونحب تاني ليه"، كيف يرى شخصية "إيهاب"، وأمور كثيرة أخرى.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. حدثنا عن مشاركتك في مسلسل الاختيار؟
مشاركتى في هذا العمل يعتبر شرف بالنسبة لى، وهو شرف لأى ممثل حتى ولو هيقول حرف واحد فقط، لأن الاختيار عمل وطنى، يجسد ملحمة وطنية لظباط وعساكر القوات المسلحة، ويوضح دور شهدائنا الأبطال أمثال أحمد صابر المنسى، بالإضافة إلى أنه يكشف خسة ودناءة جماعات الإخوان، وهذا العمل يعتبر رسالة لكل المصريين لتوضيح لهم الحقيقة.
قدمت دور "أبو مصعب".. كيف استعدت لهذه الشخصية؟
عندما أقدم شخصية شريرية أكون حريص أن أكره هذه الشخصية حتى أقدمها بالشكل الصحيح، وبالفعل أنا كاره لهذه الشخصية وأمثالها، والاستعداد لهذه الشخصية كان من خلال معايشتنا لهذه الأشكال، فنحن تقابلنا معاهم كثيراً في حياتنا.
كيف ترى شخصية "أبو مصعب" من وجهة نظرك؟
هذه الشخصية تتسم بأن كلامها معسول، وتخبىء وراء كلامها الكثير من المصائب، وتستغل وتتاجر باسم الدين حتى تجذب الناس إليها.
هل وجدت صعوبة في تجسيد شخصية "أبو مصعب"؟
الصعوبة كانت إنك تقول شيء عكس ما بداخلك فيكون هناك صراع بداخلك.
هل تابعت ردود أفعال الناس على مسلسل "الاختيار"؟
سعدت جدا بردود أفعال الناس على السوشيال ميديا، وأن هذا العمل أثر في الصغير قبل الكبير.
ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل "ونحب تانى ليه"؟
هناك عدة أسباب أولهم جمال الورق، فالورق جذبنى بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه ثالث تعاون بينى وبين المؤلف عمرو محمود ياسين، وهو شخص له نوعية خاصة في الأداء والطريقة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من النجوم الجميلة في العمل أبرزهم "ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، شريف منير، سوسن بدر، وغيرهم".
هل راضى على ماحققه مسلسل "ونحب تاني ليه" من صدى لدى الجمهور؟
راضى بشكل كبير فالمسلسل رومانسى وهذا يعتبر جرأة أن يتم عرضه في رمضان، لأن أعمال رمضان تكون معظمها أكشن وكوميدى، وأنا تابعت ردود أفعال الجمهور وسعدت بها جدا.
كيف ترى شخصية "إيهاب" في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟
هى شخصية مركبة، حيث إنها دائماً على وجهها الإبتسامة، وتقدم أشياء عكس ذلك، وننتظر باقى الأحداث لتكشف لنا أكثر عن هذه الشخصية.
كيف ترى المنافسة الرمضانية هذا الموسم؟
مستوى الدراما عالى جدا وهناك العديد من المسلسلات ناجحة، وبها مجهود رائع وأنا أحى كل الفنانين على هذا المجهود رغم وجود فيروس "كورونا"، الذى أثر علينا جميعاً نفسيا، وتعتبر هذه من أصعب الفترات التى مرت عليها الدراما المصرية.
ما المسلسلات التي تتابعها في رمضان؟
اتابع الاختيار، نحب تانى ليه، البرنس، 100وش، الفتوة، ليالينا.
في نهاية حديثنا ..هل ترى حادث الإرهاب الأخير كان رداً على مسلسل الاختيار؟
"مش شرط هما ناس تافهة وعندهم نوع من أنواع الكبت، كانوا زمان بيوجهوا دلوقتي لما عرفوا قوة الجيش بقوا يخافوا يوجهوا، ويقوموا بعمليات تفجير وقنابل، ولكن أن على يقين أن الإرهاب سوف ينحدر قريبا من مصر".