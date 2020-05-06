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مي كساب تعلن طرح اغنية جديدة لها اليوم على "يوتيوب"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعلنت الفنانة مي كساب، عن طرح أغنية جديدة لها وذلك من خلال نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". 

وظهرت بالصورة برفقة الفنان محمد جمعة، كما علقت بكره ان شاء الله الساعة 8 مساءا علي قناتي الرسمية علي يوتيوب

وأضافت: "هتسمعوا حاجة حلوة جدا مع صوت حلو ومختلف وموهوب" 

وأوضحت أن الاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم، كما وجهت شكر خاص جدا للمنتج محمد حامد والمونتير وليد رفعت ولكل من شارك في الفيديو الذي سيعرض غدا

وجه لها الكثير من متابعيها رسائل تهنئة ابرزهم الفنانة سوسن بدر والتي كتبت مبروك يا حبيبتي ربنا يوفقك ويسعدك , وسرعان ما ردت مي عليها وقالت حبيبة قلبي ربنا ميحرمنيش منك

وفي سياق منفصل تخوض مي كساب السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة " والتي تدور فكرته حول شخصية تدعي وسيم يمتلك فندق ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية , ويشاركها في البطولة " ماجد هشام , شيكو , عارفة عبدالرسول , ميرنا جميل , علي سيف " واخرين

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