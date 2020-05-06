صعب اكتشافها.. مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف مواصفات الغواصة S43 (فيديو)

كشف اللواء بحري، محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، مواصفات الغواصة إس 43 الألمانية التي انضمت إلى الأسطول البحري الثلاثاء.





وقال" مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السيسي تنبأ مبكرا بالصراع على الطاقة بشرق البحر المتوسط، وحدوث فراغ إستراتيجي.





وأضاف مدير الكلية البحرية الأسبق، أن تركيا بدأت مخططا لتسليح القوات البحرية واستخدامها في ليبيا وداخل المياه الإقليمية للبحث عن البترول، لكنها لم تقترب من حدودنا البحرية لوجود قوة بحرية".





وأشار إلى أن الغواصة إس 43 تتمكن من تأمين تشكيلات بحرية، ومن أقوى الغواصات الهجومية القادرة على الاشتباك من مسافة بعيدة، فضلا عن تحميل حاملة الطائرات، معلقًا: "مشهد التشكيلات لا يوجد إلا في القوات البحرية العظمى".





وأكمل مدير الكلية البحرية الأسبق: "من الصعب اكتشاف الغواصة إس 43 تحت المياه كونها لا تصدر صوت مسموع، واكتشافها يحتاج إلى موجات صوتية، فضلا عن امتلاكها وسائل استشعار ومنظومات اتصال فائقة التقدم".





وأردف "حصول مصر على الغواصة من ألمانيا يظهر ثقلها السياسي بقيادة الرئيس السيسي"، مشيًرا إلى أن الغواصة وصلت بقيادة أطقم مصرية خالصة، مختتما: "تحديث منظومة الغواصات البحرية رسائل سياسية قبل أن تكون عسكرية.





أحدث الغواصات على مستوى العالم

وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت إلى قاعدة الإسكندرية.

فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى: 1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم. 2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات. 3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى. 4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. 5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. 6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا. 7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء. 8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا. 9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن 10- تستطيع زرع الألغام البحرية. الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.



الغواصة "S43" غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.



وتعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي امتلكت أسطول من الغواصات، وذلك لحماية أمنها القومي، حيث يرجع تاريخ إنشاء سلاح الغواصات إلى عام 1955، حيث تقرر تكوين أول نواة لسلاح الغواصات بالقوات البحرية المصرية.