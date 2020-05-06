الثاني عشر من رمضان.. شهيد صائم وقارئ غاب صوته

شهد اليوم 12 من رمضان الذكرى الخامسة لاستشهاد المستشار هشام بركات، ووفاة القارئ المصري محمد محمود الطبلاوي، ليعد هذا اليوم، يوم الفراق، لتبكي عليهم أعين الناس، وتنفطر عليه قلوبهم.

ولد المستشار هشام محمد زكي بركات فى 21 نوفمبر عام 1950م، درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام 1973م، ليكون من الدفعة التى أطلق عليها"دفعة النصر"، تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، اجتهد بركات وتدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، لينتدب بعد ذلك رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر فى قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد المؤلمة، كما تولى قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وأخيرًا تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

ولد المستشار هشام محمد زكي بركات فى 21 نوفمبر عام 1950م، درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام 1973م، ليكون من الدفعة التى أطلق عليها"دفعة النصر"، تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، اجتهد بركات وتدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، لينتدب بعد ذلك رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر فى قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد المؤلمة، كما تولى قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وأخيرًا تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.





وقد أدى المستشار هشام بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمنصب النائب العام في 10 يوليو آنذاك، ظل "بركات" فى منصبه قرابة عامين، والذي قام فيهم بإحالة الآلاف من قيادات الجماعات الإرهابية وعناصرها إلى المحاكمة لما تسببته فى قضايا عنف، وكانت المحاولة الأولى فى اغتياله والتى منها نجا، قبل استشهاده بثلاثة أشهر،، من خلال عبوة مفخخة داخل مبنى دار القضاء العالي، وقد استشهد المستشار هشام بركات عن عمر يناهز 65 عامًا، لتنفطر عليه جموع الشعب المصري.





الشيخ الطبلاوي