شاهد.. كيف استقبل ابن الشهيد المنسي مسلسل "الاختيار" (فيديو)







وعبرت زوجة الشهيد خلال لقائها مع برنامج "Mbc Trending". عن المشاعر المختلطة التي واجهتها أثناء مشاهدة أولى حلقات المسلسل من فرحة وحزن وبكاء وفخر، وجاء حمزة ابن الشهيد المنسي قائلا: "كنت مستني أشوف وأعرف ايه بيحصل كل حلقة ومتشوق لكل الحلقات القادمة.





وابدت زوجة الشهيد عن سعادتها باستعداد إبنها حمزة لمشاهدة حياة والده العسكرية منذ بدايتها، مضبفة: "مستني كمان يشوف دور "حمزة" في المسلسل والشخصيته التي ظهرت في البرومو.



والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.









تحدثت زوجة الشهيد أحمد المنسي وابنه عن اللحظات الأولى لاستقبال أولى مشاهد مسلسل الإختيار، الذي يقدم دور البطولة ودور الشهيد الفنان أمير كرارة، ليعرض بها رحلة الشهيد للدفاع عن بلده واستشهاده بها.