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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 12 من "خيانة عهد" ليسرا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ودارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد" في ايطار تشويقي ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ عهد تحاول قراءة فنجان نجلها هشام.

ـ سلوي عثمان تحاول منع عهد من قراءة الفنجان ويقع على الأرض وينكسر.

ـ تحويل شيرين للعرض على النباية وحبسها في القسم.

ـ بعد ضغط من مروان دهب على عبير صبري للسفر معهم وافقت.

ـ شيرين تتواصل مع فرح من داخل الحجز وتطلب منها ارسال محامي.

ـمروان دهب يخرج شيرين من الحجز.

ـ عائلة عهد يسافروا لـ قضاء وقت راحة.

ـ سفر أمين شقيق مجدي لـ الخارج بعد فتح يسرا قضية وفاة زوجها.

ـ عبير صبري تصالح تيام مصطفي قمر بعد صفعه بالقلم.

ـ هشام يتواصل مع جومانا مراد وهنادي مهنا تكشف العلاقه.

ـ جومانا مراد تعرف تصل لـ منزل مروان وهب وتعلم ان الفيديو مسرب من هذا المكان.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.


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