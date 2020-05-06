قائد سلاح الغواصات السابق: "s43" كانت حلم

قال اللواء عصام الدين بدوي، قائد سلاح الغواصات السابق، على انضمام الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، قائلًا:"امتلاك هذا النوع من الغواصات كان عبارة عن حلم، لأنها قادرة على إعداد العديد من المناورات في وقت واحد".

وتابع "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية، عملت على تطوير القوات البحرية لحماية المصالح البحرية المصرية، لمنع أي تهديد لهذه المصالح، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الغواصات سلاح هجومي قومي، وقد تعمل منفردة دون دعم من أي قوات بحرية، وتعتبر إضافة كبيرة لافتًا إلى أن مصر تمتلك قوات بحرية من أقوى القوات في البحر المتوسط، وهذا بفضل دعم القيادة السياسية.



