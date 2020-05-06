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قائد سلاح الغواصات السابق: "s43" كانت حلم
الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:35 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء عصام الدين بدوي، قائد سلاح الغواصات السابق، على انضمام الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، قائلًا:"امتلاك هذا النوع من الغواصات كان عبارة عن حلم، لأنها قادرة على إعداد العديد من المناورات في وقت واحد".
وتابع "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية، عملت على تطوير القوات البحرية لحماية المصالح البحرية المصرية، لمنع أي تهديد لهذه المصالح، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الغواصات سلاح هجومي قومي، وقد تعمل منفردة دون دعم من أي قوات بحرية، وتعتبر إضافة كبيرة لافتًا إلى أن مصر تمتلك قوات بحرية من أقوى القوات في البحر المتوسط، وهذا بفضل دعم القيادة السياسية.
وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.
فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:
1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم.
2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات.
3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى.
4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.
5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.
6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا.
7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.
8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا.
9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن
10- تستطيع زرع الألغام البحرية.
الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.
الغواصة "S43" غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.
وتعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي امتلكت أسطول من الغواصات، وذلك لحماية أمنها القومي، حيث يرجع تاريخ إنشاء سلاح الغواصات إلى عام 1955، حيث تقرر تكوين أول نواة لسلاح الغواصات بالقوات البحرية المصرية.
فقد صُدر الأمر بتشكيل بعثة مكونة من 34 ضابط، و29 مساعد، و7 ضابط صف، وقد غادرت البعثة ميناء الأسكندرية ديسمبر 1955، وفي مارس عام 1957، صدر الأمر البحرى الخصوصى رقم 2، بأمر رئيس أركان القوات البحرية، بإنشاء لواء الغواصات، ثم قامت القوات البحرية بتدعيم لواء الغواصات بغواصات سوفيتية طراز 633 بدءًا من عام 1966، وفى الفترة من عام 1982 – 1984م أنضم إلى لواء الغواصات 4 غواصات صينية طراز 33.
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