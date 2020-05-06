أحمد موسى يكشف سر هجوم صفاء الهاشم على مصر (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم على مصر وشعبها، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مصر من أكثر الدول في العالم التي أعادت أبناءها العالقين من الخارج في أزمة فيروس كورونا المستجد.





ووجه الإعلامي رسالة نارية للنائبة الكويتية قائلًا: "لازم صفاء تعرف أنها بتتكلم عن بلد كبيرة اسمها مصر.. وجايز متعرفش مصر وأقول لها اسألي أهلك الكبار في السن عن مصر"، مشدًدا على أن صفاء الهاشم تمثل صوتا شاذا ليس له علاقة بالكويت.





وتابع: "صفاء الهاشم تكره مصر ولا تحبها وهى مثل الاخوان، ولا أفرق بينها وبين الجماعة الإرهابية أو تميم "، معقبا: "كلهم في سلة المهملات بما فيهم هى، ولما تتكلمي يا صفاء عن مصر اتكلمي باحترام عن الدولة والشعب".





وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورا لصفاء الهاشم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وفي وقت سابق، علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على هجوم النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على شخص وزيرة الهجرة والدولة المصرية قائلة: "لا أرد الإساءة بالإساءة، أنا وزيرة مصرية أحترم دولتي وأحترم الكويت وشعبها".





وقالت "مكرم" إن "الهاشم" تجاوزت من قبل في حقه، مضيفة: "لفت نظري تصريحات لها قد تؤثر على جاليتنا في الكويت حيث ادعت عجزنا عن وضع خطة الإجلاء".



