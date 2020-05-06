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أحمد موسى يكشف سر هجوم صفاء الهاشم على مصر (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:16 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم على مصر وشعبها، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مصر من أكثر الدول في العالم التي أعادت أبناءها العالقين من الخارج في أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الإعلامي رسالة نارية للنائبة الكويتية قائلًا: "لازم صفاء تعرف أنها بتتكلم عن بلد كبيرة اسمها مصر.. وجايز متعرفش مصر وأقول لها اسألي أهلك الكبار في السن عن مصر"، مشدًدا على أن صفاء الهاشم تمثل صوتا شاذا ليس له علاقة بالكويت.

وتابع: "صفاء الهاشم تكره مصر ولا تحبها وهى مثل الاخوان، ولا أفرق بينها وبين الجماعة الإرهابية أو تميم "، معقبا: "كلهم في سلة المهملات بما فيهم هى، ولما تتكلمي يا صفاء عن مصر اتكلمي باحترام عن الدولة والشعب".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورا لصفاء الهاشم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على هجوم النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على شخص وزيرة الهجرة والدولة المصرية قائلة: "لا أرد الإساءة بالإساءة، أنا وزيرة مصرية أحترم دولتي وأحترم الكويت وشعبها".

وقالت "مكرم" إن "الهاشم" تجاوزت من قبل في حقه، مضيفة: "لفت نظري تصريحات لها قد تؤثر على جاليتنا في الكويت حيث ادعت عجزنا عن وضع خطة الإجلاء".

ووجهت حديثها للمصريين العالقين في الكويت والنائبة قائلة: "أنا أقول لأبنائنا؛ وضع خطة الإجلاء تتم عبر لجنة مكونة من عدة وزارات ونحن نرى نجاحها في الفترة الحالية، أنا أقسمت أمام السيد الرئيس بالقيام بمسؤولياتي فيما يخص ملف إعادة العالقين، اطمئني الرئيس ورئيس الوزراء مجلس النواب يحاسبوني ويراقبوني".

وفي سياق متصل، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، السبت، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18769 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس الأمة الكويتي المدعوة صفاء عبدالعزيز الهاشم لإساءتها المتكررة ضد الدولة المصرية والمصريين ومنعها من دخول الأراضي المصرية نهائيا.

واستند محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ صفاء الهاشم دأبت خلال الفترة الأخيرة على إطلاق تصريحات مسيئة للدولة المصرية والمصريين وتهدف إلى إحداث فتنة بين الشعبين المصري والشعب الكويتي وأنها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وخلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها تتطاول على المصريين المقيمين في الكويت وتطالب بطردهم وترحيلهم إلى مصر وهو ما أدى إلى استياء المصريين من تلك التصريحات العنصرية والتي لا تتفق مع العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مضيفا أن صفاء الهاشم دائما ما تسئ إلى مؤسسات الدولة المصرية وتحاول تشويه صورتها بطريقة متعمدة ومتكررة وهو ما دفعنا إلى تقديم هذا البلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومنعها من دخول الأراضي المصرية نهائيا.

وطالب محمود في ختام بلاغه، أن يصدر قرار بمنع المقدم ضدها البلاغ المدعوة صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم النائبة الكويتية من الدخول إلى الأراضي المصرية نظرا لعدائها الشديد للدولة المصرية وللمصريين وكم الإساءات التي اعتادت على توجيهها للمصريين، ولكونها سيدة غير مرغوب في تواجدها على الأراضي المصرية، مع الاحتفاظ بحق الدولة المصرية الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الإساءة التي اعتادت سالفة الذكر توجيهها إلى المصريين وللدولة المصرية.

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