سلوى عثمان تمنع يسرا من قراءة "الفنجان"



وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد" قيام سلوى عثمان بمنع يسرا من قراءة الفنجان من جديد، حيث وجدت سلوى، يسرا وهي تختبئ في المطبخ وتحاول قراءة فنجان ابنها للاطمئنان عليه، ولكنها منعتها من القيام بذلك لأن في كل مرة تقوم فيها بقراءة الفنجان تحدث لها مشاكل عديدة.



وتسافر عائلة دهب لقضاء إجازة سريعة وفيها تطلب عهد "يسرا" من شقيقيها مروان "خالد سرحان" وفرح "حلا شيحة" بنسيان ما حدث فى الماضى، ليتجاوب معها مروان، بينما فرح لا يظهر على ملامحها أى تجاوب.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.











عرضت قناة الحياة اليوم حلقة جديد من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.