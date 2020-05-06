وسام حنا لـ"الفجر الفني": توقعت استكمال عرض "بردانة أنا" في رمضان.. حاولت تقديم الشر بطريقة جديدة في سر.. وأحضر لشخصيات مركبة

في البداية نهنئك على النجاح الكبير في مسلسل سر.. حدثنا ما الذي لفت نظرك للمشاركة في العمل؟



هل واجهتك أي صعوبات في التصوير؟



قدمت لنا توليفه رائعة من خلال العمل وجمعت بين الشر والكوميديا.. كيف أتقنت هذا الأداء المميز؟ وكيف استعديت لهذه الشخصية؟



تشارك حاليا بالماراثون الرمضاني بمسلسل بردانة انا.. حدثنا عن تجربتك في هذا العمل؟



هل توقعت استكمال عرضه برمضان بعدما توقف لفترة؟



هل تتخوف من عرض الاعمال خلال شهر رمضان؟



هل لديك أي أعمال أخري ستعرض لك في رمضان؟



ماهي الشخصية التي تتمني تجسيدها ولم تعرض عليك حتى الآن؟



ماهو الدور الذي قدمته وتعتبره هو نقطة انطلاقتك الحقيقية؟



تعجبنا أناقتك جدا .. ما هو سر أناقة وسام حنا؟



ماهي الأعمال التي ستتابعها في رمضان؟



ماهي طقوسك خلال هذا الشهر؟



هل كنت بالفعل مهددًا بالاغتيال وقت دعمك للثورة؟



كيف تقضي وقتك في الحجر المنزلي؟



هل هناك أي تحضيرات فنية لك جديدة تستعد لها بعد رمضان في السينما او الدراما؟







موهبة لبنانية استثنائية، لديه مقومات النجاح كلها بدءًا من الحضور والأداء المبدع والكاريزما والأناقة، هو ملك جمال لبنان، الذي خطف قلوب الجمهور بأعماله المميزة، هو مهند بدران في سر، هذه الشخصية الذي نجح في تقديمها بطريقة جديدة بعدما مزج الشر بالكوميديا حتى تعلق المشاهد بها وأحبها بالرغم من أنها شخصية شريرة، حديثنا عن النجم اللبناني وسام حنا.والتقى الفجر الفني مع وسام حنا من خلال هذا الحوار الخاص والذي تحدث معنا من خلاله عن أمور كثيرة.وإلى نص الحوار..هذا العمل من بدايته كان ثقيل ومهم وذلك لتواجد كل عوامل النجاح فيه، وأولها وجود المخرج المبدع مروان بركات وهو من أكثر المخرجين الذين كنت أحب التعامل معهم، نظرًا لحرفيته الكبيرة في عمله، وهذا الأمر ما لاحظناه في سر، ناهيك عن اهتمامه بأداء الممثل، وأما عن النقطة الثانية التي جذبتني للمشاركة في العمل هو التمثيل أمام القدير بسام كوسا ولاسيما وأنني كنت أتمنى الوقوف أمامه والتعلم منه.بالتأكيد أن كل عمل يحمل بين طياته تحضيرات كثيرة وكنت في البداية أخشى ألا استطيع تجسيد الشخصية بالطريقة الصحيحة، وكنت أشتغل عليها مع أستاذ بالمنزل، وتطلب الأمر مجهودًا كبيرًا مني حتى أوصل الشخصية للجمهور بشكل صحيح ناهيك عن غلق الطرقات في لبنان بعد اندلاع الثورة.صحيح هي الشخصية شريرة ولكني أردت أن أقدمه بطريقة جديدة تدخل قلوب الجمهور وهذا الأمر ليس سهلَا ولكن بمساعدة المخرج نجحنا في أن ينتظر المشاهد شخصية مهند بدران ويكون لها ثقل خاص.بردانة أنا من الأعمال التي نجحت جدًا منذ العرض الأول له في لبنان، ودوري في العمل مختلف كليَا حيث أجسد دور نقيب بالشرطة.نعم، كنت أنتظر استكماله وكنت متوقع جدًا عرضه خلال الشهر الفضيل، لأن الجمهور كان يطالب بذلك ولم أتفاجأ من وجوده ودخوله المنافسة الرمضانية.لا أسعى أن أقدم عملًا خلال الشهر الفضيل ولكن فقط يهمني أن أقدم عملًا جيدًا ومهم والمحطة الفضائية هي من تقرر متى يتم عرضه.نعم أشارك في الماراثون الرنضاني بأكثر من عمل بجانب بردانة أنا لدي مسلسل غربة وهو عمل لبناني وكنت منتظر عرضه ويناقش فترة الخمسينات والستينيات بلبنان ومن إخراج ليليان بركات.أتمنى أن أجسد شخصيات تاريخية وأبرزها شخصية شمس التبريزي وهو أحد المتصوفين المهمين بحقبة التصوف.كل دور أعتبره نقطة انطلاقتي بدءَا من عشق النساء وثورة الفلاحين وسر وياريت وجذور وسمرا فهي مجموعة من الأعمال وكلًا منها قدمت فيها خطوة للأمام.لأنني كنت ملك جمال لبنان فأنا أحب دائمًا الظهور بشكل جميل وأنيق وهذا الشئ جزء من شخصيتي.بالتأكيد سأتابع الأعمال الخاصة بي.هذا الشهر الفضيل من أكثر الشهور التي أحب أن التقي فيها مع الأهل والأصدقاء وخاصة على مائدة الإفطار.فترة الثورة كانت فترة صعبة جدًا وتعرضنا من خلالها لأمور كثيرة ولكن كل شئ مر بسلام وخير.أحاول أن أستعد لشخصيات جديدة وأقرأ أعمال جديدة وأحضر لشخصيتين صعبة جدًا وأدرسهما جيدَا خلال فترة الحجر المنزلي.لدي عملين إحداهما عربي والآخر لبناني وبدأت أحضر لهما والشخصيتين مركبة وصعبة.