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بسبب الفيديو الفاضح.. عرض جومانا مراد على النيابة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خسانة عه" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي 20202.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد" دخول جومانا مراد للحجز مع المجرمين في القسم، مما جعلها تستنجد بفرح "حلا شيحة"، والتي قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهي الإجراءات.

وفى الوقت نفسه، تخرج شيرين "جومانا مراد"، بعد أن يتم التحقيق معها، ثم تسعى للوصول إلى مكتب مروان، بينما تكتشف ابنة مروان أن هشام نجل عهد لا زال يتحدث إلى شيرين، فتخيره بضرورة قطع علاقته بها، دون توضيح السبب.

وقام بيومي فؤاد بدعوة أسرة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان وأولاده لقضاء إجازة معا جميعا وتفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التي تورط معها في علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، في نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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