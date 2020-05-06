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أحمد موسي : صفاء الهاشم صوت شاذ لا يمثل الكويتيين (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:29 ص
داليا الحسين
تقدم الإعلامي أحمد موسى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يفعله من أجل مصر والمصريين، وحرصه على عودة المصريين العالقين بالخارج.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن "مصر قالت هترجع ولادها ورجعتهم، واللي بتقوله مصر بتعمله"، مشيرا إلى أن اليوم شهد عودة 600 مصري من العالقين في الكويت.

وأردف الإعلامي: "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن مصر كانت حريصة على عودة أولادها، لأن الرئيس أكد أن أبناء مصر العالقين في الخارج سيعودوا مهما كانت التكلفة".

وأوضح موسى أن العائدين من الخارجين الذين يقضون الحجر في المدن الجامعية لن يتكلفوا مليما، ومن يقيم في الفنادق عليه تحمل التكلفة، مؤكدا، المدن الجامعية أفضل.

ولفت إلى أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ردت برسالة بمنتهى القوة وبدبلوماسية شديدة على صفاء الهاشم التي اتهمت مصر بالتقصير في عودة أبنائها.

وشدد الإعلامي على أن الفضل في عودة المصريين وعدم تحملهم أي تكاليف يرجع لله ثم القيادة السياسية والرئيس السيسي؛ لأن قرار عودة المصريين من الخارج كان قرارا رئاسيا.

وأوضح أن مصر أكثر دولة أعادت أبنائها من الخارج وكانت البداية من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا، متابعا: "الدولة المصرية مفيش حاجة بتهزها والدولة لو مش عاوزة ترجع أبنائها مش هترجع، والأولوية في عودة العالقين بالخارج كانت للطلبة والنساء والأطفال".

ووجه كلامه للذين تطاولوا على مصر الأيام الأخيرة متسائلا: "منظرك أيه اليوم بعدما شتمت بلدك وطلعت كذاب وعار عليك أن تشتم بلدك، يجب عليك الاعتذار".

وواصل، يجب على صفاء الهاشم أن تعلم أنها تتحدث عن دولة كبيرة وعليها أن تسأل من هي مصر وقيادتها مؤكدًا أن صفاء الهاشم صوت شاذ لا يمثل شعب الكويت ومثلها مثل الإخوان تكره مصر، "هي مش إخوان بس متقلش عنهم".

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عودة المصريين على مسئوليتي عبد الفتاح السيسي المصريين العالقين بالخارج الإعلامي أحمد موسى

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