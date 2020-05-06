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شاهد.. أحمد موسى عن إصابات كورونا: "الناس بتقعد على الكورنيش"
الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:19 ص
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء قائلًا: "تفتكروا دي حاجة لطيفة، هل ده رقم يريح حد، هنعمل إيه في العيد، الناس غير ملتزمة، موضحا: "زرت أحد الأماكن اليوم ولاحظت استهتار في عدم ارتداء الكمامة".
وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن كل 3 أيام نسجل ألف إصابة"، معقبا: "هل ده معقول، مصر لديها أكبر عدد من حالات الشفاء والوفيات في نفس الوقت، وهو أمر عجيب جدا يحتاج إلى بحث".
وتساءل الإعلامي: "هنعمل إيه في العيد، هل الأشخاص ستلتزم في الفنادق"، معربا عن سعادته بإعلان محافظة دمياط الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.
وتابع: "حينما تعلن مصر وصول إصابات فيروس كورونا إلى صفر، سأخرج للاحتفال على الهواء في أي وقت حتى لو كنا الفجر"، مردفا: "الدنيا فتحت والناس أصبحت تتعامل على أساس إن مفيش كورونا، كل حاجة اتسابت واللي عايز يقعد على الكورنيش بيقعد، واللي عايز يعمل سوق بيعمل".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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