شاهد.. أحمد موسى عن إصابات كورونا: "الناس بتقعد على الكورنيش"

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء قائلًا: "تفتكروا دي حاجة لطيفة، هل ده رقم يريح حد، هنعمل إيه في العيد، الناس غير ملتزمة، موضحا: "زرت أحد الأماكن اليوم ولاحظت استهتار في عدم ارتداء الكمامة".





وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن كل 3 أيام نسجل ألف إصابة"، معقبا: "هل ده معقول، مصر لديها أكبر عدد من حالات الشفاء والوفيات في نفس الوقت، وهو أمر عجيب جدا يحتاج إلى بحث".





وتساءل الإعلامي: "هنعمل إيه في العيد، هل الأشخاص ستلتزم في الفنادق"، معربا عن سعادته بإعلان محافظة دمياط الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

وتابع: "حينما تعلن مصر وصول إصابات فيروس كورونا إلى صفر، سأخرج للاحتفال على الهواء في أي وقت حتى لو كنا الفجر"، مردفا: "الدنيا فتحت والناس أصبحت تتعامل على أساس إن مفيش كورونا، كل حاجة اتسابت واللي عايز يقعد على الكورنيش بيقعد، واللي عايز يعمل سوق بيعمل".

