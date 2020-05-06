Advertisements

شاهد.. أحمد موسى عن إصابات كورونا: "الناس بتقعد على الكورنيش"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:19 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء قائلًا: "تفتكروا دي حاجة لطيفة، هل ده رقم يريح حد، هنعمل إيه في العيد، الناس غير ملتزمة، موضحا: "زرت أحد الأماكن اليوم ولاحظت استهتار في عدم ارتداء الكمامة".

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن كل 3 أيام نسجل ألف إصابة"، معقبا: "هل ده معقول، مصر لديها أكبر عدد من حالات الشفاء والوفيات في نفس الوقت، وهو أمر عجيب جدا يحتاج إلى بحث".

وتساءل الإعلامي: "هنعمل إيه في العيد، هل الأشخاص ستلتزم في الفنادق"، معربا عن سعادته بإعلان محافظة دمياط الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

وتابع: "حينما تعلن مصر وصول إصابات فيروس كورونا إلى صفر، سأخرج للاحتفال على الهواء في أي وقت حتى لو كنا الفجر"، مردفا: "الدنيا فتحت والناس أصبحت تتعامل على أساس إن مفيش كورونا، كل حاجة اتسابت واللي عايز يقعد على الكورنيش بيقعد، واللي عايز يعمل سوق بيعمل". 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا اليوم كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر ارتداء الكمامة أخبار

أخبار تهمك

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: "أقسم بالله ببكى بالدموع وأنا بشوف الحرم"

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

أحمد موسى يزف بشرى سارة حول علاج فيروس "كورونا"

نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بـ"السادية" (فيديو)

ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفى العجمي

تجاوزنا الـ 7 آلاف .. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة