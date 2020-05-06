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بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة جومانا مراد، تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد" الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.

حيث شهدت الحلقة 12 دخول جومانا مراد للحجز مع المجرمين في القسم، مما جعلها تستنجد بفرح “حلا شيحة”، والتي قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهي الإجراءات.

وشهدت الحلقة قيام بيومي فؤاد بدعوة أسرة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان وأولاده لقضاء إجازة معا جميعا وتفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التي تورط معها في علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، في نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.

وقد تصدر هذا الهاشتاج قائمة تريندات "تويتر" بتعليقات وتغريدات المغردين التي أوضحت وأشادت بـ أداء الفنانة جومانا مراد بإيجابية واضحة.


بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر
بعد الحلقة الثانية عشر.. جومانا مراد مطلوبة على تويتر

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مسلسل خيانة عهد خيانة عهد 12 جومانا مراد تريند تويتر الحلقة ال12

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