خبير عسكري: لأول مرة في مصر سير 5 غواصات معًا

علق اللواء محافظ طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، على انضمام الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، قائلًا: "أهنئ الشعب المصري بالكامل على وصول هذه الغواصة فائقة التقدم، التي لديها القدرة على ضرب أهداف سطحية على مسافات كبيرة جدًا".





وتابع "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على الفضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن اليوم شهد سير 5 غواصات في وقت واحد منهم 3 غواصات ألماني، و2 صيني، وهذا لأول مرة يحدث في مصر.





ولفت مدير الكلية البحرية الأسبق، إلى أن مدى ابحار الغواصة 20 الف كيلو متر أبحار مستمر، وتستطيع أن تستمر في المياه فترات طويلة جدًا، وتعتبر أضافة كبيرة للقوات البحرية.





وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، أمس، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.





فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصري: 1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم. 2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات. 3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى. 4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. 5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. 6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا. 7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء. 8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا. 9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن 10- تستطيع زرع الألغام البحرية. الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.