أحمد موسي يشيد بقرار مبيت العمال بمقر عملهم (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد موسى، الوضع الصحي الحالي في مصر؛ وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن هناك أوضاع اقتصادية تضرب العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، حيث إن العملة التركية باتت في الحضيض والسعودية اتخذت قرارت صعبة طيلة الشهرية الماضيين، وأمريكا تعاني ظروفا صعبة.





ولفت إلى أنه لا يمكن غلق دولة بها 100 مليون مواطن مثل مصر، مشيدا بقرار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمبيت العاملين في المصانع بمقر عملهم لمنع انتشار فيروس كورونا في مناطق الإنتاج.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



