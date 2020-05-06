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بالبكاء.. حنان سليمان تعاتب ملك قورة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

بثت منذ قليل قناة "النهار دراما" الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، ويعتبر أول عمل بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة العديد من الأحداث المؤثرة حيث رأت حنان سليمان نجلتها سارة "ملك قورة" أثناء نزولها من سيارة صديقها فادي فانتظارتها وقامت بمعتابتها وهي تبكي لأنها تغيرت كثيرًا عن الماضي، كما أخبرتها بأنها تعبت كثيرًا هي ووالدها أيمن عزب حتى أنجبوها، ثم طلبت منها بعدم السفر إلى خارج مصر ولكن عارضتها سارة.

مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في البطولة ميدو عادل وأحمد سلطان ومحمد شاهين ومحمد علاء وسلوى خطاب.

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