تفاصيل إعلان دمياط "صفر" إصابات بفيروس كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة كانت تشكل 11.5 % من مصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الرابع ثم وصلت إلى 1% واليوم أعلنت الوصول صفر إصابات.





وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "لدينا فريق رصد على مستوى عال ونفذنا فحص كافة المخالطين بدقة شاملة"، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 522 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و180 متعافيا فضلا عن 400 مخالط أجري لهم عزل في المنزل".





وتابعت محافظ دمياط: "نفذنا إجراءات قاسية لكن كان لابد منها"، مناشدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في إجازة العيد"





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



