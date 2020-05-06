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بعد تصدرها تريند جوجل .. فيفي عبده تتوعد رامز جلال

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند جوجل محرك البحث الشهير وذلك بعد حلقتها اليوم مع النجم رامز جلال فسي برنامج "رامز مجنون رسمي"

غردت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" موجهة الشكر لمتابعيها بعد تصدرها تريند حوجل

وكتبت: "بشكر كل حبايبي من مصر ام الدنيا ومن كل الدول العربية , ومردودالك يا رامز مسيرك تقعد تحت ايدي".

يذكر ان فيفي عبده تقدم برنامج مقالب تخوض به السباق الرمضاني هذا العام وهو "خلي بالك من فيفي "

برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

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