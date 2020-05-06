فورد تشوقنا لسيارتها الرياضية الجديدة "بوما ST" (فيديو)

نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لسيارتها الرياضية الجديدة "بوما ST"، عبر قناتها السمية لى موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويظهر الفيديو التشويقي سيارة بوما ST الـSUV الصغيرة.





أطلقت الشركة أيضَا مجموعة من المقاطع التشويقية على موقع تويتر، كما أطلقت فيديو على اليوتيوب يشمل لقطات متنوعة للسيارة. ولكن لا تحتوي أي من منشورات الشركة على صورة كاملة للسيارة، ونستطيع بتجميع لقطات متعددة الحصول على الصورة المرفقة للسيارة.





وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً إلغاء تطوير سيارتها الصغيرة عالية الأداء فوكس RS، ولكنها أكدت استمرار سيارتها الرياضية من فئة ST.