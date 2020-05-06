Advertisements

فورد تشوقنا لسيارتها الرياضية الجديدة "بوما ST" (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:35 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لسيارتها الرياضية الجديدة "بوما ST"،  عبر قناتها السمية لى موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويظهر الفيديو التشويقي سيارة بوما ST الـSUV الصغيرة.

أطلقت الشركة أيضَا مجموعة من المقاطع التشويقية على موقع تويتر، كما أطلقت فيديو على اليوتيوب يشمل لقطات متنوعة للسيارة. ولكن لا تحتوي أي من منشورات الشركة على صورة كاملة للسيارة، ونستطيع بتجميع لقطات متعددة الحصول على الصورة المرفقة للسيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً إلغاء تطوير سيارتها الصغيرة عالية الأداء فوكس RS، ولكنها أكدت استمرار سيارتها الرياضية من فئة ST.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فورد بوما ST فورد عربيه عربية عربيات سياره سيارة فورد الجديدة سيارة SUV الصغيرة سيارة SUV سيارة سيارات فورد سيارات بوما ST السيارات اخبار السيارات SUV

أخبار تهمك

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مرسيدس تشوقنا لسيارتها الجديدة "B-Class" (فيديو)

فورد تستعرض قدرات سيارتها الجديدة "إيدج ST" (فيديو)

مرسيدس تشوقنا لسيارتها الجديد "CLA Class" (فيديو)

رينو تشوقنا لسيارتها "كليو 2020" الجديدة قبل الكشف عنها (فيديو)

فولكس واجن لن تضع وضعية قيادة درفت في جولف R الجديدة

نيسان تشوقنا لسيارتها المنتظرة "جوك" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة