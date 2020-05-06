Advertisements

أبرز أحداث الحلقة 13 مسلسل "جمع سالم" لزينة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

عرضت شاشة "قناة النهار دراما" منذ قليل الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، ويعتبر أول عمل بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.

ويبرز "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما طلبت الفنانة حنان سليمان وأيمن عزب من نجلتهم ملك قورة "سارة" السفر إلى إنجلترا من أجل الأستقرار هناك، ولكن سارة عارضت ذلك الفكرة لأنها لا فتكر في الاستقرار خارج مصر.

كما أخبرت سارة والدتها حنان سيلمان وايمن عزب بأنها ستسافر إلى خارج البلاد لمدة خمس أيام من أجل عرض منتجاتها في معرض هناك، فإعجب والدها بالفكرة وشجعها على ذلك، ولكن حنان سليمان رفضت سفرها إلى خارج البلاد.


ساوم سعيد الذي يقوم بشراء أدوية الممنوعات للفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" بمقطع فيديو لها وهي تاخذ منه هذا الدواء وطلب منها نصف مليون جنية مقابل حذف هذه الفيديوهات.


وسرعان ما قامت مريم بالاتصال بصديقها الطبيب سامح أخبرته بهذه الكارثة وطلبت منه المساعدة.


ذهب الفنان ايمن عزب إلى المستشفى الخاص ب زينة "مريم" وتوجه بالشكر لها لأنها أنقذت حياة زوجته بعد إجراء عملية جراحية لها، كما أخبرها أيمن بأن الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" وسلوى خطاب "ناهد" سحبوا قرض من البنك من أجل بناء المستشفى، وعلى الرغم من أن هذا القرض يكفي مصاريف بناء المستشفى إلا انهم يردون جمع تبرعات من أجل تحقيق أكبر ربح لهما.


كما رأت حنان سليمان نجلتها سارة "ملك قورة" أثناء نزولها من سيارة صديقها فادي فانتظارتها وقامت بمعتابتها وهي تبكي لأنها تغيرت كثيرًا عن الماضي، كما أخبرتها بأنها تعبت كثيرًا هي ووالدها أيمن عزب حتى أنجبوها، ثم طلبت منها بعدم السفر إلى خارج مصر ولكن عارضتها سارة.




مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في البطولة ميدو عادل وأحمد سلطان ومحمد شاهين ومحمد علاء وسلوى خطاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 9 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

جريمة قتل في مسلسل "جمع سالم" تضع زينة في ورطة (تفاصيل)

حنان سليمان تنتقل إلى المستشفى..في الحلقة الثالثة من مسلسل"جمع سالم"

زينة تتبادل نظرات رومانسية مع محمد علاء..في الحلقة 4 من مسلسل "جمع سالم"

أحداث الحلقة 5 مسلسل جمع سالم.. ميدو عادل يلتقي بشقيقه لأول مرة

أيمن عزب يحذر زينة من سامح الصريطي.. الحلقة 10 مسلسل جميع سالم

ملخص الحلقة العاشرة من "جمع سالم".. ذهاب زينة لميدو عادل وتذكرهما لطفولتهم‎

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة