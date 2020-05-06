أبرز أحداث الحلقة 13 مسلسل "جمع سالم" لزينة





عرضت شاشة "قناة النهار دراما" منذ قليل الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، ويعتبر أول عمل بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.ويبرز "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما طلبت الفنانة حنان سليمان وأيمن عزب من نجلتهم ملك قورة "سارة" السفر إلى إنجلترا من أجل الأستقرار هناك، ولكن سارة عارضت ذلك الفكرة لأنها لا فتكر في الاستقرار خارج مصر.كما أخبرت سارة والدتها حنان سيلمان وايمن عزب بأنها ستسافر إلى خارج البلاد لمدة خمس أيام من أجل عرض منتجاتها في معرض هناك، فإعجب والدها بالفكرة وشجعها على ذلك، ولكن حنان سليمان رفضت سفرها إلى خارج البلاد.ساوم سعيد الذي يقوم بشراء أدوية الممنوعات للفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" بمقطع فيديو لها وهي تاخذ منه هذا الدواء وطلب منها نصف مليون جنية مقابل حذف هذه الفيديوهات.وسرعان ما قامت مريم بالاتصال بصديقها الطبيب سامح أخبرته بهذه الكارثة وطلبت منه المساعدة.ذهب الفنان ايمن عزب إلى المستشفى الخاص ب زينة "مريم" وتوجه بالشكر لها لأنها أنقذت حياة زوجته بعد إجراء عملية جراحية لها، كما أخبرها أيمن بأن الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" وسلوى خطاب "ناهد" سحبوا قرض من البنك من أجل بناء المستشفى، وعلى الرغم من أن هذا القرض يكفي مصاريف بناء المستشفى إلا انهم يردون جمع تبرعات من أجل تحقيق أكبر ربح لهما.كما رأت حنان سليمان نجلتها سارة "ملك قورة" أثناء نزولها من سيارة صديقها فادي فانتظارتها وقامت بمعتابتها وهي تبكي لأنها تغيرت كثيرًا عن الماضي، كما أخبرتها بأنها تعبت كثيرًا هي ووالدها أيمن عزب حتى أنجبوها، ثم طلبت منها بعدم السفر إلى خارج مصر ولكن عارضتها سارة.مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في البطولة ميدو عادل وأحمد سلطان ومحمد شاهين ومحمد علاء وسلوى خطاب.