موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إليكم فيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.