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موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر
الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:43 ص
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إليكم فيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.
مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:31 ص
|5:08 ص
|11:52 ص
|3:29 م
|6:36 م
|8:02 م
|الإسكندرية
|3:33 ص
|5:11 ص
|11:57 ص
|3:36 م
|6:43 م
|8:010 م
|الإسماعيلية
|3:26 ص
|5:04 ص
|11:48 ص
|3:25 م
|6:33 م
|7:59 م
موعد السحور: 1:11 صباحًا
موعد الإمساك: 3.11 صباحًا
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر
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