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كلوب : لا أحلم بتدريب ميسي ورونالدو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:54 ص
كلوب
كلوب
ريهام عبدالمحسن

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بأنه لا يحلم بتدريب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق وذلك لأنه يمتلك الثنائي الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
وقام يورجن كلوب بتحقيق إنجازات كثيرة مع ليفربول وقاد الحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 بالإضافة إلى بطولتي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى أنه يتصدر بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وقال كلوب في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس:"ميسي ورونالدو كلاهما رائع للغاية واستمتع بمشاهدتهما كثيرًا ولا أحلم بتدريب أي منهما. في الوقت الحالى سعيد بالفريق الذي أملكه كثيرًا، فالثنائي محمد صلاح وساديو ماني رائع".
واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"خلال مسيرتي قمت بتدريب العديد من اللاعبين العظماء مثل روبرت ليفاندوفيسكي الذي دربته في بروسيا دورتموند".

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