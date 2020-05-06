"موسى" يطالب بإطلاق اسم الشهيد حربي على أحد المدارس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسرة الشهيد حربي عيد عبدالمعبود، ابن محافظة سوهاج، الذي استشهد قبل عامين، تواصلت معه وكانوا فخورين بابنهم لأنه ضحى من أجل بلده، وكان لهم طلب بسيط.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أسرة الشهيد يطلبون من محافظ سوهاج إطلاق اسم نجلهم على أي شارع أو مدرسة، مضيفا: "طلب بسيط مقابل تضحية ابنهم".





وطالب الإعلامي، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتلبية طلب أهالي أسرة الشهيد لأن ضحى من أجل بلده، مضيفا لا بد من إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والكباري والمدارس حتى تتزين مصر باسم الشهداء.





واستشهد مجند القوات المسلحة، حربي عيد عن عمر ناهز 22 عامًا، وهو من قرية "نزلة عمارة" بمركز طهطا، حيث استشهد، خلال مشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018، التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.





وقد ذيل الشهيد صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بصورة لجنود بفرقة الصاعقة مع الآية القرآنية "وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ".





ووصل جثمان الشهيد إلى مطار سوهاج الحربي على متن طائرة عسكرية ملفوفًا في علم مصر، وأقيمت مراسم جنازة عسكرية للشهيد بالمطار، بحضور اللواء يسرى خضر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، نائبا عن المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، والعقيد وفقى سعد، نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأقارب وأسرة الشهيد، حيث حمل جنود الشرطة العسكرية الجثمان، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وبعدها تم نقل الجثمان داخل سيارة إسعاف لدفنه في مسقط رأسه بقرية "نزلة عمارة"، حيث عمت حالة من الحزن الشديد داخل القرية.



