جومانا مراد تتصدر تريند مصر





تصدرت جومانا مراد ترند مصر بسبب دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي تقدم خلاله دور شيرين وهو دور مختلف عما قدمته من قبل خلال مشوارها الفني.





وشهدت الحلقة 12 دخول جومانا مراد للحجز مع المجرمين في القسم، مما جعلها تستنجد بفرح "حلا شيحة"، والتي قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهى الإجراءات.





مسلسل خيانة بطولة يسرا ويشارك في بطولته عبير صبري وحلا شيحة سيناريو وحوار احمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز