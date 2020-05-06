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عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:58 ص
الحريق
الحريق
إيريني صفوت
بعد ٣ ساعات متواصلة وبذل مجهود كبير، سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل أندلع بمخزن زيوت ومغسلة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، بعدما تمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع أي إصابات. 

ووانتدبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، الأدلة الجنائية، لفحص نشوب الحريق، وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

وواصل رجال الحماية المدنية، في وقت سابق محاولة عمليات إخماد حريق داخل محل ومخزن زيوت ومغسلة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ومنع امتداد النيران إلى المنتازل المجاورة. 

وامتدت النيران الناتجة عن حريق داخل مخزن زيوت بشارع البحر الأعظم، بالجيزة، لعقار مجاور لها ومغسلة، فاخلت الحماية المدنية العقار، لعدم وقوع مصابين، في محاولة السيطرة على الحريق.

واندلع حريق منذ قليل، داخل مخزن زيوت بشارع البحر الأعظم، بالجيزة، وانتقلت ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن زيوت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ٨ سيارات إطفاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

بحوزته 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. استغل مالك ثلاجة بمنطقة العمرانية، الظروف الراهنة بالبلاد لبيع سلع غذائية غير صالحة، فسقط في قبضة المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعمل الجنائي، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، شنت مباحث التموين بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العمرانية حملة على الأسواق والتجار وتم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية وحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، بحوزته على 134 كرتونة جيل مطهر و25 جركن كحول إيثيلي.. سقط مالك شركة لترويجه لكحوليات مجهولة المصدر لبيعها عبر "فيسبوك"، استغلالًا للمواطنين والظروف الراهنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأمرت النيابة العامة بالجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، التي ضبطت بحوزته.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام مالك شركة بترويج عن كحوليات للبيع في فيس بوك مجهولة المصدر، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث الجيزة، وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضابط مالك الشركة، وبحوزته 25 جركن بها مادة شفافة وادعاء أنها كحولي ايثيليي، 134 كرتونة تحتوي على عبوات جيل مطهر مجهول المصدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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