دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020





يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم لمعرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضل ترددها على محرك بحث جوجل، ويحل علينا اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الأربعاء 5 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان وثوابه وفضل تردده، وفيما يلي دعاء يوم 12 رمضان 2020.





يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 هجريًا.





دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2020





دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، يعتبر شهر رمضان المبارك، من الأشهر التي يجب فيها أن نُكثر من الدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.





دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " اللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَ الْأقذارِ، وَ صَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأقدارِ ، وَ وففِّني فيهِ للتُّقى وَ صُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّة عَيْن الْمَساكين".

ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، فم دعا به أعطى بكل حجر ومدر حسنة ودرجة في الجنة.

أدعية رمضان 2020 المستجابة - اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.



