Advertisements

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020

يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم لمعرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضل ترددها على محرك بحث جوجل، ويحل علينا اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الأربعاء 5 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان وثوابه وفضل تردده، وفيما يلي دعاء يوم 12 رمضان 2020.

يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2020

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، يعتبر شهر رمضان المبارك، من الأشهر التي يجب فيها أن نُكثر من الدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "اللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَ الْأقذارِ، وَ صَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأقدارِ ، وَ وففِّني فيهِ للتُّقى وَ صُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّة عَيْن الْمَساكين".

ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، فم دعا به أعطى بكل حجر ومدر حسنة ودرجة في الجنة. 

أدعية رمضان 2020 المستجابة
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية دعاء يوم 13 رمضان 2020 دعاء يوم 12 رمضان 2020 دعاء يوم 12 رمضان 1441 دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2020 دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان بوابة الفجر الفجر الادعية المستجابة في رمضان ادية مستجابة في رمضان 2020 ادية مستجابة في رمضان 1441 ادية مستجابة في رمضان ادعية في رمضان ادعية رمضان المستجابة ادعية رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. تعرف على فضله والأوقات المستجابه له

دعاء ثالث يوم رمضان والأوقات المستجابة له

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2019.. تعرف على أفضل أوقات الدعاء في الشهر الكريم

قبل أذان المغرب.. تعرف على دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان وثواب هذا الدعاء

ثواب وفضل دعاء اليوم الثاني والعشرين (22) من شهر رمضان 1440

دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة