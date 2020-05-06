Advertisements

أمطار وشبورة وظواهر طبيعية.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

مشمس، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:
طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 26

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجة الحرارة في درجات الحرارة في محافظة درجات الحرارة في الإسكندرية درجات الحرارة بوابة لفجر الفجر الطقس الارصاد اليوم الارصاد الان الارصاد أخبار درجات الحرارة أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شديد البرودة صباحًا وأمطار متوسطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. شديد البرودة

شبورة صباحية وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وأمطار وشديد البرودة ليلا

الأرصاد تحذر.. درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة