خروج نجلي أول صحفي متوفى بـ'كورونا' من العزل

أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تماثل نجلي الزميل الصحفي محمود رياض، المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى العزل.





وقال عضو مجلس النقابة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأطباء يقررون خروج نجلا الصديق الصحفي الراحل محمود رياض وزوجته من مستشفى العزل، صباح الغد، بعد تحول نتيجة المسحات من إيجابية إلى سلبية، الآن يجب أن تتحول مشاعر التضامن مع الأسرة المنكوبة إلى فعل".





وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.





ونعى مجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان سابق له، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.









وأهاب مجلس النقابة في بيانه، جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.





وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.



