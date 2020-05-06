جومانا مراد لـ الفجر الفني" كواليس العمل مع يسرا ممتعة.. وهذا سبب موافقتي على شخصية شيرين في "خيانة عهد" (حوار)



وحرص "الفجر الفني" على إجراء الحوار معها، للوقوف على كواليس دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وكواليس تعاونها مع الفنانة يسرا وتفاصيل أخرى كثيرة تجدها في الحوار التالي..



في البداية ما الذي جذبك لدور "شيرين"؟

سبب المشاركة لأسباب عديدة أولها وجود الفنانة يسرا كبطلة للعمل وأنا أحمل لها كل معاني الحب والتقدير وكنت أتنمي خوض التجربة الدرامية مع يسرا من قبل وحين اتيحت لي الفرصة لم أتردد، والسبب الثاني المخرج الكبير سامح عبدالعزيز قدمت معه أدوار مهمة من قبل وقدمني للجمهور بأدوار قوية ومختلفة كممثلة، والسبب الثالث قوة السيناريو وخاصة دور "شيرين" متقن في الكتابة وحبيت الدور جدًا بعد القراءة، ولأول مرة أشارك في عمل من انتاج شركة العدل ولكن الشركة لها تاريخ كبير.





ما سبب غيابك فترة طويلة عن الفن؟

حبيت يكون الأولوية من الاهتمام لعيلتي وأسرتي، حيث أنجبت مولودًا جديدًا أسميته "محمد".



هل واجهتك صعوبات أثناء تمثيلك لدور "شيرين"، وما أصعب مشاهد لكِ؟

بالطبع الشخصية صعبة بسبب أنها شخصية مركبة وتحمل مشاعر حقيقية، فهي سيدة موجودة في المجتمع بالفعل ويمكن مقابلتها، كما أن الشخصية ثرية بالمشاعر والأحاسيس، كما أن طرح الموضوع نفسه في كونها تحب شاب أصغر منها في السن، ولكن مفيش حد شرير بالمطلق أكيد في سبب دفعها للوصول لهذا الشر وهذا ما تعرفونه خلال باقي الأحداث.



وكيف جاءت ردود الأفعال حول دورك في المسلسل؟

الحمد لله ردود الأفعال جميلة ووجود نقاد سينمائيين أشادوا بالدور، وكثير من الجمهور قال لي أنها عودة قوية لي، وسعدت كثيرًا بذلك.



هل تخوفتي من رجوعك لعالم الفن بدور شرير؟

لم أتخوف من دور الشر في حد ذاته، فأنا أتخوف في بداية تقديم أي عمل فني، ولا أحسبها من ناحية الخير أو الشر، فأهم شيء هو أن يصدقني الجمهور وأعود له بدور قوي يتناسب مع عقليته، ويتمكن من تصديقي به، وأهم شيء أن أعود له بدور جديد عليّ حتى لا أكرر نفسي.



ماذا عن الكواليس بينك وبين فريق العمل وبالأخص يسرا، خالد أنور؟

يسرا جميلة وبتحب كل الناس مبسوطة وعلى المستوي الشخصي انا بحبها جدًا، وكواليس العمل معها تمتلئ بالحب والحنية والاهتمام وبتركز معانا في كل أمر شخصية جميلة بكل ما تحمله الكلمة، وهي دائمًا وش الخير على كل من يعمل معها، أما خالد أنور فهو ممثل شاب جميل وله مستقبل كبير وكان بيني وبينه كيمياء في التمثيل والناس لاحظت دا، والجميلة حلا شيحة أيضًا ممثلة رائعة، وعملنا معًا، والصراحة استمتعت بالشغل معهم شغل جميل سيظهر على الشاشة، وبشكل عام نتعامل كفريق العمل كله كأننا أسرة واحدة.



ما رأيك في السيناريو؟

الأستاذ أحمد عادل كاتب مسلسل جميل جدًا، واجتماعي، وبيتناول قضايا ومشاكل كثيرة تواجهنا في الحياة، وكتب الشخصيات جميعها بطريقة جميلة بكل تفاصيلها "لحم ودم"، "خير وشر"، "سالب وموجب"، مش شخصيات أحادية ودا السبب ان الناس صدقت الشخصيات.



هل الموسم الرمضاني الحالى به الوجبة الدسمة للمشاهد؟

بالطبع يوجد مسلسلات جميلة وفيها تنوع والتنوع جميل لـ والجمهور بيعرف الفرق، ولكن لم أتابع أعمال أخرى بسبب انشغالي في التصوير لحد هذا الوقت، ولكن بعد رمضان في مسلسلات كثيرة هتابعها.



رسالة لجمهور جومانا مراد؟

"عايزة أقول ليهم إنهم وحشني جدا جدًا، ومبسوطة بوجدي معاهم في رمضان هذا العام، ويارب أفضل عند حسن ظنهم، وأقدم لهم الأحسن والأفضل بإذن الله".











فنانة متميزة، اختفت فترة عن الوسط الفني ولكنها عادت لتطل على جمهورها من جديد، حيث قدمت دور "شيرين" في مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، إنها جومانا مراد، التي أبهرت جمهورها بعودة قوية ودور متميز وكأنها لم تختفي عن الساحة.