Advertisements

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:05 ص
بن شرقي واوناجم
بن شرقي واوناجم
علي خلاف


يخطط بعض اللاعبين الأجانب المعارين لمفاجأة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يتعلق باستمرارهم مع الزمالك من عدمه وحسم القرار النهائي.

رحيل أجانب الزمالك 

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء الثلاثاء عن رغبة  كل من معروف يوسف وحميد أحداد وزراق سيسيه في فسخ عقودهم مع الزمالك بداية الموسم المقبل وذلك بسبب زحمة الأجانب بين صفوف الزمالك وصعوبة إعارتهم من جديد.

ويرفض الثلاثي الأجنبي فكرة الإعارة مرة أخرى ويضعون حلا أخيرا أمام إدارة الزمالك وهو العودة والمشاركة من جديد وحال عدم تحقيق ذلك سيكون قرارهم بفسخ التعاقد.

وأوضحت التقارير علم الأجانب بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض عدد الأجانب بقائمة كل فريق إلى 4 لاعبين بدلًا من 3 فقط وهو ما يصعب من فرصهم في العودة والمشاركة من جديد.

الأجانب في قائمة الزمالك

ويضم الزمالك بين صفوفه كل من الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعة و 7 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 10 ساعات

جومانا مراد تتصدر تريند مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

12:58 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة