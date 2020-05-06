مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف









يخطط بعض اللاعبين الأجانب المعارين لمفاجأة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يتعلق باستمرارهم مع الزمالك من عدمه وحسم القرار النهائي.





رحيل أجانب الزمالك





وتحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء الثلاثاء عن رغبة كل من معروف يوسف وحميد أحداد وزراق سيسيه في فسخ عقودهم مع الزمالك بداية الموسم المقبل وذلك بسبب زحمة الأجانب بين صفوف الزمالك وصعوبة إعارتهم من جديد.





ويرفض الثلاثي الأجنبي فكرة الإعارة مرة أخرى ويضعون حلا أخيرا أمام إدارة الزمالك وهو العودة والمشاركة من جديد وحال عدم تحقيق ذلك سيكون قرارهم بفسخ التعاقد.





وأوضحت التقارير علم الأجانب بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض عدد الأجانب بقائمة كل فريق إلى 4 لاعبين بدلًا من 3 فقط وهو ما يصعب من فرصهم في العودة والمشاركة من جديد.





الأجانب في قائمة الزمالك



