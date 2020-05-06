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وزير الإعلام ينعى 'الطبلاوي': لبى نداء ربه في ليلة من ليالي رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:05 ص
الشيخ محمود الطبلاوي
الشيخ محمود الطبلاوي
ميسون أبو الحسن
نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، المغفور له الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القُرّاء، مؤكدًا أنه كان أحد أهم قُرّاء القرآن الكريم المجودين.

وقال وزير الإعلام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحم الله الشيخ الطبلاوى الذي لبى نداء ربه في ليله من ليالي شهر رمضان المبارك، الذي أُنزل فيه القرآن، رحل بجسده وسيبقى في الدنيا صوته العذب، في تلاواته للقرآن الكريم".

وتوفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر، مساء أمس الثلاثاء، بمنزله عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد إصابته بوعكة صحية داخل منزله، عقب تناوله الإفطار في اليوم الثاني عشر من رمضان.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ الطبلاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، غدا، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية.

الشيخ الطبلاوي، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوي عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه في "الكتّاب".

وكان الأطفال يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، وأتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

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