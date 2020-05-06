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والدة بطل حادث بئر العبد: "أشكر ربنا ابني بقي شهيد"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:46 ص
الشهيد أبانوب
الشهيد أبانوب
كـسـاب أحـمـد
علقت والدة الشهيد أبانوب، شهيد حادث بئر العبد، على الحادث الذي وقع في سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، قائلة: "أشكر ربنا أن ابني بقي شهيد، هو راح السما بقي شهيد واستاهل أني يكون لي شهيد".

وأضاف والدة أبانوب، أثناء لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "يوم الحادث في الصباح تناولنا الإفطار وشعرت أن هناك نورًا في وجهه، وسألته فأخبرني بأنه قام بحلاقة ذقنه فقولت أنت كل مرة بتعمل كده لكن النهاردة مختلف".

وتابعت والدة الشهيد أبانوب: "وفي كل مرة كنت أبكي وقت رحيله ولكن في ذلك اليوم لم أبكِ، وكنت فرحانة وأنا بتكلم معاه".

أما "داوود"، شقيق الشهيد أبانوب، فقال إنه تواصل معه وأخبره أنه سيكون في مداهمة أمنية، وطلب منه أن يطئمن عليه من وقت لأخر، مضيفا: "وطلب مني عدم إخبار أي شخص بخصوص خروجه في تلك المداهمة الأمنية حتي لا يقلق عليه أحد من أفرد الأسرة".

وتابع داوود وهو مجهشًا في البكاء: "أنا على قوة الاحتياط، وإذا أذن لي وزير الدفاع بالذهاب إلى سيناء سأذهب على الفور ولن أتردد".

هذ وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، الخميس الماضي، إنه انفجرت عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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