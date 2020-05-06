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زوجة الشهيد المنسي عن أمير كرارة: يوجد تشابه مشترك بينها.. وهو الأنسب لتقديم الدور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

تحدثت زوجة الشهيد أحمد المنسي عن وجهة نظرها للقائمين على عمل المسلسل من حيث دور الشهيد المنسي الذي يقدم بطولته الفنان أمير كرارة، ليعرض من خلال المسلسل قصة كفاح ورحلة الشهيد للدفاع عن بلده واستشهاده بها، ليشارك بها في السباق الرمضاني 2020.

وقالت خلال لقائها لبرنامج "Mbc Trending"، المذاع عبر فضائية "MBC4". أن كرارة الانسب لتجسيد شخصية زوجها البطل، لقرب مرحلتهما العمرية، وتشابه هيأتهم مع الطول المتقارب، كما لون البشرة، وتحدثت عن تفاصيل اكثر وهي أن الأثنين مواليد برج الميزان.

واستكملت حديثها عن التواصل القائم بينها وبين "كرارة"، وأهتمامه لأداء الدور بشكل مقارب لحياة المنسي قائلة: "سأل على تفاصيل كتير جدا وطلب صور من هدوم المنسي سواء صيفي أو شتوي حيث أتى بنفس الألوان، وكذلك أحذيته والساعة الخاصة به حيث ظهر بواحدة مشابهة له".

مسلسل الإختيار يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.


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