والدة الشهيد أيمن كتاب: "كان نازل يحتقل بعقيقة ابنه" (فيديو)

روى والدا الشهيد البطل أيمن كتاب، تفاصيل استقباله خبر استشهاد نجله الراحل، مشيرًا إلى أن الشهيد كان يتمتع بخلق حسن، وكان يرفض الحديث عن عمله حتى لأقرب الناس له.





وقال "كتاب"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن نجله كان حريصًا ألا يحكي عن عمله أي شئ، مضيفا: "حسيت باستشهاده.. وأنا بصلي قبلها شعرت بروحي بتطلع، وبعد كده سمعت أخبار عن استشهاد أبطال دون تفاصيل".





وأضاف: "صباح ثاني يوم جاءني أحد زملائه وتلقيت منه الصدمة وكانت شديدة، ثم استلمت جثمانه وأقيمت له جنازة عسكرية".





وقالت والدة الشهيد أيمن كتاب: "كان المفروض ينزل عشان نحتفل بعقيقة مولوده اللي عنده 50 يوما، وكان بيطمنا علطول، وسبحان الله نزل البرد والسلام على قلبي حينما تلقيت خبر استشهاده".



