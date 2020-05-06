بالفيديو.. محمد عز يشوق جمهوره لاغنية "رايحين" (فيديو)





اعلن الفنان محمد عز، عن طرحه لأغنية جديدة بعنوان "رايحين" , حيث قام نشر مقطع فيديو له وهو يغني كوبيلية من الاغنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "وعلق قائلا : قريبا ان شاء الله أغنية جديدة "رايحين"، كما أوضح انها من كلمات رمضان أبو زيد , الحان وتوزيع محمد قماح.يذكر أن محمد عز حقق عز العديد من النجاحات خلال الفترة المقبلة من خلال مشاركته في أكثر من عمل فني إلا أنه حقق انتشاراً واسعاً بعد مشاركته في بطولة مسلسل "الأب الروحي" من خلال شخصية " يحيى العطار" والتي مثلت إنطلاقة قوية له، وكذلك شارك في مسلسل "ليلة" مع المخرج محمد بكير و مسلسل "الدولي " مع باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وآخر أعماله في السينما كان فيلم "سوق الجمعة " مع المخرج سامح عبد العزيزويخوض السباق الرمضاني بمسلسل ونسني ويشاركه في البطولة كوكبة من الفنانين منهم عبير منير , علي سيف واخرين