مبروك عطية يكشف عن حكم الصلاة وراء التفاز

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الصلاة وراء المذياع أو التلفاز أمر لا يجوز، معقبًا: "لو صح الصلاة وراء التلفاز، أبقى قابلني لو حد راح الجامع بعد أزمة كورونا"





وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن الصلاة في الجامع مهمة ليست من أجل الحصول على ثواب الجماعة، ولكن من أجل عمارة المساجد.





وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن من اعتاد على صلاة الجماعة سيحصل على ثوابها، حال الصلاة منفردًا بسبب أزمة كورونا.



