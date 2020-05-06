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أحمد موسى ناعيا "الطبلاوي": علامة بارزة في تاريخ التلاوة (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:47 ص
الطبلاوي
الطبلاوي
داليا الحسين
نعى الإعلامي أحمد موسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي توفي مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عاما، قائلا: واحد من القراء الذين كان لهم اسم في مصر ومختلف الدول العربية وكان له شهرة كبيرة.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الشيخ الطبلاوي صاحب رحلة عطاء ممتدة لأكثر من 60 عاما سافر خلالها إلى العديد من دوال العالم.

وأضاف أحمد موسى، أن الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وتوفى اليوم بعد صراع مع المرض.

ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.

وتوفى الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر، مساء الثلاثاء، بمنزله عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد إصابته بوعكة صحية داخل منزله، عقب تناوله الإفطار في اليوم الثاني عشر من رمضان.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ الطبلاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، غدا، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية.

الشيخ الطبلاوي، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوي عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه في "الكتّاب".

وكان الأطفال يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، وأتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

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