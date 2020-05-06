أحمد موسى ناعيا "الطبلاوي": علامة بارزة في تاريخ التلاوة (فيديو)

نعى الإعلامي أحمد موسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي توفي مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عاما، قائلا: واحد من القراء الذين كان لهم اسم في مصر ومختلف الدول العربية وكان له شهرة كبيرة.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الشيخ الطبلاوي صاحب رحلة عطاء ممتدة لأكثر من 60 عاما سافر خلالها إلى العديد من دوال العالم.





وأضاف أحمد موسى، أن الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وتوفى اليوم بعد صراع مع المرض.



