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ياسمين عبد العزيز تتهم بخطف خطيب صديقتها المقربة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت الحلقة الثانية عشر مساء الثلاثاء، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة الثانية عشر من "ونحب تاني ليه"..

_تبدأ أحداث الحلقة الـ12، باكتشاف يسرا "تارا عماد" أن صديقتها غالية "ياسمين عبد العزيز" تعرف خطيبها السابق مراد السويفى "كريم فهمى"، وذلك حين ذهبت يسرا لغالية الجاليرى الخاص بها، وبالمصادفة يرن هاتف غالية لتنظر يسرا إليه وتجد المتصل هو مراد السويفى "كريم فهمى" خطيبها السابق.

_تبدأ غالية في تبرير ما حدث، وتأكد لها أنها كانت تنوى أن تقول لها علاقتها مع مراد، الأمر الذى يدفع يسرا أن تنفعل عليها وتسألها هل تقابله وتتحدث إليه فلا تستطيع غالية إنكار ذلك، وتؤكد لها أنهما تقابلا وتحدثا سويا.

_تصرخ يسرا في وجه غالية وتتهمها بالتخطيط لخطف خطيبها منها، وتحاول غالية الدفاع عن نفسها ولكن بلا جدوى.

_تنهى يسرا حديثها قائلة إنها المخطئة منذ البداية عندما عرفتها من الشارع وجعلتها صديقة مقربة منها، وتترك المكان وتنصرف منفعلة.

_تبدأ غالية فى البكاء وتحاول صديقتها علا رشدى تهدئتها ولكن تعترف غالية لها أنها مخطئة وأن يسرا لها كل الحق فيما قالت وفى اتهاماتها، وأنها قد أخطأت عندما أخفت عنها علاقتها بخطيبها السابق.

يذكر أن مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني.



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