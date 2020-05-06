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أستاذ بالأزهر: إزعاج الناس ولو بالقرآن حرام شرعًا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:19 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن إزعاج الناس ولو بالقرآن حرام شرعًا، معقبًا: "هو يعني عشان قرآن أسمعه ليك غصب عنك". 

وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن قراءة القرآن الكريم جائزة بدون وضوء، وجائزة للمرأة بشعرها، معقبًا: "هو إنتي هتتحجي لربنا".

وتعيش مصر حاليا أجواء شهر رمضان الكريم، والذي يكثر فيه قراءة القرآن، ولكن في ظل ظروف خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

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