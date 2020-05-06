أستاذ بالأزهر: إزعاج الناس ولو بالقرآن حرام شرعًا

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن إزعاج الناس ولو بالقرآن حرام شرعًا، معقبًا: "هو يعني عشان قرآن أسمعه ليك غصب عنك".





وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن قراءة القرآن الكريم جائزة بدون وضوء، وجائزة للمرأة بشعرها، معقبًا: "هو إنتي هتتحجي لربنا".





وتعيش مصر حاليا أجواء شهر رمضان الكريم، والذي يكثر فيه قراءة القرآن، ولكن في ظل ظروف خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



