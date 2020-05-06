بسمة وهبة ناعية "الطبلاوي": صوته سيظل باقيًا في وجدان الجميع

نعت الإعلامية بسمة وهبة، نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه صوته سيظل باقى في وجدان الجميع.





وقالت "وهبة"، خلال برنامج خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مصر فقدت واحدًا من جيل العظماء.. أحد أجمل وأعذب أصواتها في قراءة القرآن الكريم.. نقيب القراء كروان القراءة".





وأكدت أن: "الشيخ الطبلاوى كان صاحب الصوت ذهبية تربينا عليها.. وأحد علامات الشهر الكريم.. صوته سيظل باقيًا في وجدان الجميع".





ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.



