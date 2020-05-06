نجل الطبلاوي يبكي على الهواء.. ويكشف اللحظات الأخيرة في حياته (فيديو)

كشف إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نقيب قراء مصر.





وأجهش نجل الطبلاوي، بالبكاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، قائلًا إن الشيخ الطبلاوي مؤخرًا اعتكف لأكثر من عام يقرأ ويختم القرآن.





وواصل: "توفى قبل الفطار مباشرة، وهو صائم.. لقد أوصانا بتقوى الله، وحسن الخاتمة، وتحدث عن كورورنا وكان يعدعوا الله دائمًا برفع البلاء".





ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.



