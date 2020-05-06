Advertisements

نجم الأهلي يقرر الرحيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:40 ص
الأهلي
الأهلي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن صالح جمعة نجم الأهلي حسم موقفه بشكل رسمي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صالح جمعه استقر على خطوة الرحيل على سبيل الإعارة خارج الدوري المصري وتحديدا بعد تراجع براميدز عن فكرة التعاقد معه في الموسم المقبل.
وأكدت التقارير الصحفية أن صالح جمعة يبحث عن عرض خليجي في الوقت الحالي أو عرض في أندية الوسط في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.
وذكرت التقارير الصحفية أن علاقة صالح جمعه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد توترت في الفترة الماضية مما أدى إلى عدم مشاركة اللاعب تحت قيادته.

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 14 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:17 ص

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة