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وزيرة الهجرة تكشف توقيت إعادة المصريين من الخارج

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم شهد عرض الخطة الكاملة لإعادة كافة المصريين من الخارج، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على إعادة كافة المصريين قبل عيد الفطر.

وأضافت مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تنظر لأبناء الوطن في الخارج بمنظور واحد ولا تفرق بينهم وتعامل الجميع بمبدأ واحد، وتابعت: "أي حد عاوز يرجع الدولة ترحب به".

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق في إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خط منهجية لإعادة كافة المصريين تحمى الدول في ظل الإجراءات الاحترازية وتحافظ على سلامة العائدين، وتابعت: "وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمنى لإرسالها إلى البعثات المصرية في الخارج".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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