نجل الشهيد المنسي: "عايز أبقى ضابط زي بابا علشان أجيب حقه من الإرهابيين"









وأوضح قي تصريحات إعلامية أن والده كان يكثر الهزار معه وهو صغير قائلا:" بابا كان بيهزر معايا وانا صغير ولما بدأت أكبر مكنش بيهزر معايا علشان عايز إني اطلع واتعلم ابقى راجل".



وعبر حمزه عن إهتمامه بالمسلسل وشخصيته في المسلسل قائلا:"من وقت بابا استشهد عايز أبقى ظابط، علشان اجيب حقه هو وكل اللي زيه، ومع تشجيع من والدته وعائلته تقول :" أن شاء الله يأخذ بثأر كل المصرين ويكمل مسيرة والده".



مسلسل "الاختيار" يضم عدد من أبرز نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.











أكد ابن الشهيد أحمد المنسي، اهتمامه بمتابعة مسلسل "الاختيار" قائلا: "كنت مستني أشوف وأعرف ايه بيحصل كل حلقة ومتشوق لكل الحلقات القادمة".