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مقترح جديد بشأن المباريات في حالة عودة النشاط الرياضي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:00 ص
ليفربول وبرشلونه
ليفربول وبرشلونه
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه تم وضع اقتراح يقضي بخفض مدة شوطي المباراة في الدوري الإنجليزي في حال عودة النشاط الرياضي في إنجلترا بعد توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وقال جوردون تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:"أقترح خوض أقل من 45 دقيقة للشوط الواحد، اللاعبون لديهم مخاوف حول سلامتهم، إنهم ليسوا أغبياء، سيضعون السلامة أولا".
واختتم تايلور تصريحاته قائلاً:"لا نعلم المستقبل ولكننا نعلم ما هى المقترحات التى جرى طرحها واحتمالية إضافة المزيد من التبديلات كما أن هناك مفاوضات لتقام على ملاعب محايدة".

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