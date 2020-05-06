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جيش الاحتلال يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية، في شمال قطاع غزة، لعدوان مدفعي من الجيش الإسرائيلي، حيث سقطت 3 قذائف استهدفت مرصد شرق جحر الديك للفصائل الفلسطينية شرق بيت حانون.

وحسب "روسيا اليوم"، أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن إطلاق صاروخ على أراضي تحت سيطرة إسرائيل، موضحا: "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يجري فحصا لمعرفة تفاصيل إطلاق الصاروخ.

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