جيش الاحتلال يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية

تعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية، في شمال قطاع غزة، لعدوان مدفعي من الجيش الإسرائيلي، حيث سقطت 3 قذائف استهدفت مرصد شرق جحر الديك للفصائل الفلسطينية شرق بيت حانون.





وحسب "روسيا اليوم"، أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن إطلاق صاروخ على أراضي تحت سيطرة إسرائيل، موضحا: "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".



